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دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح يعادل رقم جيرارد وبداية ضعيفة للأتلتي

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دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح يعادل رقم جيرارد وبداية ضعيفة للأتلتي دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح يعادل رقم جيرارد وبداية ضعيفة للأتلتي

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حقق ليفربول انتصارًا صعبًا على ملعبه بنتيجة 3-2 ضد إيه سي ميلان الإيطالي في أولى مباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2021/2022.

وتقدم الريدز مبكرًا بهدف عكسي سجله المدافع الإنجليزي فيكايو توموري، لكن الضيوف صدموا أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بتسجيل هدفين خلال مسافة زمنية لا تتجاوز ال110 ثانية عن طريق أنتي ريبيتش وإبراهيم دياز.

وشهد الشوط الأول اضاعة النجم المصري محمد صلاح لركلة جزاء تصدى لها الحارس مايك ماينان، لتكون هذه هي ثاني ركلة جزاء فقط يضيعها صلاح في مسيرته مع ليفربول، والأولى منذ أكتوبر 2017، ضد هدرسفيلد تاون (سدد إجمالي 19 ركلة).

وعدل ليفربول النتيجة في بداية الشوط الثاني بواسطة صلاح الذي احتفل بتسجيل هدفه رقم 14 على ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا ليعادل السجل القياسي المدون بأسم ستيفن جيرارد كأكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف على ملعب أنفيلد في تاريخ دوري الأبطال.

وسجل جوردان هندرسون هدف الحسم لصالح أصحاب الأرض، مسجلًا أول أهدافه في دوري الأبطال منذ عام 2014 (ضد لودوجوريتس البلغاري)، ليفوز ليفربول بصعوبة ويحقق النقاط الثلاثة.

وحقق ليفربول الفوز بالمباراة الإفتتاحية على ملعبه في دوري الأبطال خلال موسم للمرة السابعة خلال أخر 8 مشاركات بالمسابقة (تعادل 1).

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، سقط أتلتيكو مدريد على ملعبه في فخ التعادل السلبي ضد بورتو البرتغالي.

وأحكم الضيوف سيطرتهم على مجريات اللعب بتقليص المساحات أمام اصحاب الأرض الذين سددوا 6 كرات طوال المباراة، 2 منهم على مرمى الحارس الشاب ديوجو كوستا والذي تعامل بنجاح مع محاولات بطل الدوري الإسباني.

وتعرض المدافع الكونغولي تشانسيل مبيمبا للطرد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لكن ذلك لم يؤثر على الضيوف الذين خرجوا بنقطة التعادل الثمينة من قلب العاصمة المدريدية.

المصرى اليوم

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