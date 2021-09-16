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بعد مكالمة الرئيس .. «بوسي»: «بكيت من الفرحة وده رزق عيالي وأمي» (صور وفيديو)

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بعد مكالمة الرئيس السيسي.. «بوسي»: «بكيت من الفرحة وده رزق عيالي وأمي» (صور وفيديو) بعد مكالمة الرئيس .. «بوسي»: «بكيت من الفرحة وده رزق عيالي وأمي» (صور وفيديو)

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عبرت بوسى سعد رمضان، 31 سنة، أشهر حدادة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، عن سعادتها بمكالمة الرئيس السيسى لها وتحقيقه لأمنيتها في أن يكون لها ورشة حدادة.

وقالت وهى تبكى: «والله أنا بكيت من الفرحة أول لما سمعت صوت الرئيس وهو بيكملنى ومكنتش مصدقة ولا قادرة أتكلم لكن اتكلمت علشان أشكره لأنه قدرنى وأنا ست بسيطة».

وأضافت لـ«المصري اليوم»: «أنا تعبت في حياتى وكنت حاسة إن الدنيا ضاقت على لكن كنت بأقول يارب وقلبى كان راضى وسعيد وكأنى كنت منظرة فرج من ربنا وكانت فرحتى كبيرة بمكالمة الرئيس وحسيت إن ربنا بعت لى هدية كبيرة بالدينا كلها وربنا يخلى لنا الرئيس وطول ماهو موجود ومصر في خير وأمان وإحنا بنحبه أوى».

وتابعت بفرحة قائلة: «والله ده رزق عيالى وإخواتى وامى المريضة ونفسى أفرحهم كلمهم وربنا يخلى لنا الرئيس السيسى إللى جبر خاطرى النهاردة وخلانى فخورة وعيالى فخورين بى ولو أبويا كان عايش كان هيبقى فرحان وفخور بيا هو كمان».

كانت «المصرى اليوم» قدمت تقرير عن «بوسى» أشهر حدادة بالمنصورة وقصت خلاله قصتها وعملها بالشارع في مجال الحدادة وتحدثت عن أمنيتها في أن تملك ورشة خاصة بها وكان للتقرير كبير صدى كبير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى، وفاجىء الرئيس السيسى بوسى بمكالمة مع يوسف الحسينى من خلال برنامج التاسعة على التليفزيون المصرى ووعد بمساعدتها على تحقيق حلمها وتخفيف الضغط عنها .

المصرى اليوم

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