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بعد نشر قصتها في «المصري اليوم».. يحقق أمنية أشهر حدادة بالمنصورة ()

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بعد نشر قصتها في «المصري اليوم».. السيسي يحقق أمنية أشهر حدادة بالمنصورة (فيديو) بعد نشر قصتها في «المصري اليوم».. يحقق أمنية أشهر حدادة بالمنصورة ()

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أعلن التليفزيون المصرى في خبر عاجل، مساء اليوم، عن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأمنية «بوسى سعد رمضان»، 31 أشهر حدادة في المنصورة والتى أعلنت خلال بث مباشر مع المصرى اليوم أنها تعمل حدادة بالشارع وليس لديها ورشة وأنها تتمنى أن يكون لها ورشة لتتمكن من أن تعمل فيها هي وابنائها الأربعة.

وقال الرئيس خلال مداخلة هاتفية مع يوسف الحسينى في برنامج التاسعة، مساء الأربعاء، إن «المساهمة في إزاحة العبء عن المواطنين حق أصيل».

كانت «المصرى اليوم» عرضت تقرير عن «بوسى» بعنوان «تركت حياة النساء ونافست الرجال في مهنة الحدادة».. بوسى «أشهر حدادة في المنصورة»، مؤكدة أنها تمتهن المهنة خلفا لوالدها الذي توفى منذ 3 سنوات ولكنها تعمل في الشارع وأمنيتها أن يكون لديها ورشة خاصة بها حتى تتمكن من التوسع وأن تعمل فيها هي وابنائها الأربعة.

بوسى أشهر حدادة فى سوق الحدادين بالمنصورة - صورة أرشيفية
بوسى أشهر حدادة فى سوق الحدادين بالمنصورة - صورة أرشيفية
بوسى أشهر حدادة فى سوق الحدادين بالمنصورة - صورة أرشيفية
بوسى أشهر حدادة فى سوق الحدادين بالمنصورة - صورة أرشيفية
بوسى أشهر حدادة فى سوق الحدادين بالمنصورة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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