أخبار عاجلة

هذه أسئلة الأطفال عن لقاح كورونا -
أفغانية نجت من تفجير انتحاري وأنشأت تطبيقًا لحماية الآخرين.. هذه قصة سارة وحيدي -
أغرب حيوان فى مصر!.. فيل بس بيعوم فى البحر!.. الدوجنج شقيق الفيل اللى افترق عنه من ملايين السنين -
مذبحة بطاريق نادرة في جنوب أفريقيا والقاتل مفاجأة -
خلى بالكم من أكل عيالكم.. ضبط مصنع بسكويت بالجيزة يعيد تصنيع العبوات منتهية الصلاحية -
أميرة الفيوم..وصلت لكلية الطب من فصول محو الأمية حكاية كفاح بنت الفيوم بتأكد أن بنات بلدنا مفيش زيهم -
الطفلة سجدة تنهار من الألم.. ووالدتها: بتخربش نفسها وبتقولى عايزة ابقى زى باقى العيال -
لحظة سقوط عنيف لإحدى متسابقات ملكة جمال مصر على المسرح -
خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب بالأهلي والجهاز الفنى بعد خسارة السوبر أمام الطلائع -
زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المجلس الوزاري للتعاون الخليجي يعقد دورته الـ 149 بالرياض.. اليوم

Print
المجلس الوزاري للتعاون الخليجي يعقد دورته الـ 149 بالرياض.. اليوم المجلس الوزاري للتعاون الخليجي يعقد دورته الـ 149 بالرياض.. اليوم
"الحجرف": سيبحث تقارير قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا

المجلس الوزاري للتعاون الخليجي يعقد دورته الـ 149 بالرياض.. اليوم

بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنطلق اليوم (الخميس) أعمال اجتماع الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، برئاسة وزير الخارجية بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وأوضح الدكتور الحجرف، أن المجلس الوزاري سيبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة، تحقيقًا للتعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات.

وأفاد، بأنه سيعقد أيضًا اجتماعان منفصلان، الاجتماع الأول يجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والاجتماع الثاني سيجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع معالي وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين.

وأكد الأمين العام للمجلس أن هذه الاجتماعات تأتي انطلاقًا من إيمان مجلس التعاون بدعم الأشقاء وتشديدًا على مواقفه الثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والسعي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف

الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة

إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة

الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة

الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة