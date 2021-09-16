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أستراليا ستحصل على تكنولوجيا غواصات أمريكية بموجب اتفاق أمني ودفاعي جديد

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أستراليا ستحصل على تكنولوجيا غواصات أمريكية بموجب اتفاق أمني ودفاعي جديد أستراليا ستحصل على تكنولوجيا غواصات أمريكية بموجب اتفاق أمني ودفاعي جديد

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قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا اليوم الأربعاء، إن الدول الثلاث ستؤسس لشراكة أمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يشمل مساعدة أستراليا على الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية في ظل تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.

وبموجب اتفاق الشراكة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ستقوم الولايات المتحدة بتزويد أستراليا بتكنولوجيا وقدرات تمكنها من نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، وفقا لما أعلنه مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية أمام الصحفيين.

المصرى اليوم

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