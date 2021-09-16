جونسون: أستراليا شريك طبيعي في اتفاق أمني جديد

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، إن أستراليا شريك طبيعي في شراكة أمنية جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا سيعمل البلدان من خلالها على مساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وقال جونسون في خطاب تليفزيوني إلى جانب نظيريه الأمريكي والأسترالي إنه «قرار بالغ الأهمية لأي دولة أن تحصل على هذه القدرة الهائلة وربما يكون من الأهمية بمكان أيضا لأي دولة أخرى أن تقدم لها يد المساعدة».

وأضاف: «لكن أستراليا واحدة من أقدم أصدقائنا وأمة شقيقة ورفيقة في القيم الديمقراطية وشريك طبيعي في هذا المشروع الكبير».