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: لا يوجد أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في

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السيسي: لا يوجد أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر : لا يوجد أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في

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قال الرئيس عبدالفتاح ، إنه يهمه أن يقدر المصريين ويكونوا على درجة كافية من الاقتناع بأنه لا يوجد أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في .

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «التاسعة» على التلفزيون المصري: «لابد من وجود قناعة بأننا بحاجة للتغيير حتى تتحول لإرادة وعمل».

وأوضح الرئيس: «مش من حق أي شخص أن يسيء لأي سيدة في الشارع، وهذا يعتبر من حقوق الإنسان».

وشدد على أنه ليس من السهل أبدا المحافظة على حالة الاستقرار في دولة تعدادها 100 مليون ويحدث بها ما حدث في مصر.

المصرى اليوم

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