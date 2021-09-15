أخبار عاجلة

هذه أسئلة الأطفال عن لقاح كورونا -
أفغانية نجت من تفجير انتحاري وأنشأت تطبيقًا لحماية الآخرين.. هذه قصة سارة وحيدي -
أغرب حيوان فى مصر!.. فيل بس بيعوم فى البحر!.. الدوجنج شقيق الفيل اللى افترق عنه من ملايين السنين -
مذبحة بطاريق نادرة في جنوب أفريقيا والقاتل مفاجأة -
خلى بالكم من أكل عيالكم.. ضبط مصنع بسكويت بالجيزة يعيد تصنيع العبوات منتهية الصلاحية -
أميرة الفيوم..وصلت لكلية الطب من فصول محو الأمية حكاية كفاح بنت الفيوم بتأكد أن بنات بلدنا مفيش زيهم -
الطفلة سجدة تنهار من الألم.. ووالدتها: بتخربش نفسها وبتقولى عايزة ابقى زى باقى العيال -
لحظة سقوط عنيف لإحدى متسابقات ملكة جمال مصر على المسرح -
خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب بالأهلي والجهاز الفنى بعد خسارة السوبر أمام الطلائع -
زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

ماجد المهندس يُهنئ مدير أعماله بزواجه من أصالة: «أتمنى لكما حياة جميلة تشبه حبكما»

Print
ماجد المهندس يُهنئ مدير أعماله بزواجه من أصالة: «أتمنى لكما حياة جميلة تشبه حبكما» ماجد المهندس يُهنئ مدير أعماله بزواجه من أصالة: «أتمنى لكما حياة جميلة تشبه حبكما»

لاقتراحات اماكن الخروج

حرص الفنان ماجد المهندس، على تهنئة مدير أعماله الشاعر العراقي فائق حسن، بعد زواجه من المطربة السورية أصالة، واللذان أعلنا زواجهما رسميًا قبل أيام.

ونشر «المهندس» عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الأربعاء، صورة للفنانة أصالة، تجمعها مع فائق حسن، معلقًا عليها بقوله: «مبروك لرفيق الدرب أخي الحبيب المبدع فائق حسن، ولنجمتنا الصوت العذب والإحساس الراقي صولا.. أتمنى لكما حياة سعيدة وجميلة، تشبه إحساسكما وحبكما».

يذكر أن الفنانة أصالة أعلنت موخرًا عقد قرانها على الشاعر فائق حسن وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئتها منهم النجمة اللبنانية إليسا والنجمة نبيلة عبيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق