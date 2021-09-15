ماجد المهندس يُهنئ مدير أعماله بزواجه من أصالة: «أتمنى لكما حياة جميلة تشبه حبكما»

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حرص الفنان ماجد المهندس، على تهنئة مدير أعماله الشاعر العراقي فائق حسن، بعد زواجه من المطربة السورية أصالة، واللذان أعلنا زواجهما رسميًا قبل أيام.

ونشر «المهندس» عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، الأربعاء، صورة للفنانة أصالة، تجمعها مع فائق حسن، معلقًا عليها بقوله: «مبروك لرفيق الدرب أخي الحبيب المبدع فائق حسن، ولنجمتنا الصوت العذب والإحساس الراقي صولا.. أتمنى لكما حياة سعيدة وجميلة، تشبه إحساسكما وحبكما».

يذكر أن الفنانة أصالة أعلنت موخرًا عقد قرانها على الشاعر فائق حسن وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئتها منهم النجمة اللبنانية إليسا والنجمة نبيلة عبيد.