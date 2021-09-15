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«عندي حلقات أسخن محلصش فيها ما حدث».. مي حلمي تعلق على أزمتها الأخيرة

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«عندي حلقات أسخن محلصش فيها ما حدث».. مي حلمي تعلق على أزمتها الأخيرة «عندي حلقات أسخن محلصش فيها ما حدث».. مي حلمي تعلق على أزمتها الأخيرة

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حلت الإعلامية مي حلمي، مساء الأربعاء، ضيفة على برنامج «تفاعلكم» عبر قناة «العربية» في أول ظهور إعلامي لها بعد إيقاف برنامجها «الحكم» الذي يذاع على قناة «الحدث اليوم»، بعد أزمتها الأخيرة مع نجم السابق أحمد صالح وتحولت للتحقيق على إثرها.

وقالت «حلمي» إنها لا تحب الندم، موضحة أن ما حدث طبيعي بسبب طبيعة وأسلوب برنامجها «الحكم»، مضيفة: «مش هدخل في جدال صح ولا غلط كلنا بنغلط وعندنا أخطاء كثيرة، في أي مهنة خاصة لو مذيعة كورة لأنها عمل صعب والبعض يعتبرها مهنة غير أنثوية ومش أي ست تشتغلها».

وتابعت: «عندي حلقات أسخن وأقوى محلصش فيها ما حدث، مش عاوزة أثير الجدل تاني علشان الناس المتربصة، أنا بدأت الحلقة بأسئلة طبيعية جدًا فهو قال لي أنا رديت عليها في برامج تانية، قلت له أمال جاي برنامجي ليه قال لي إنتي طلبتيني، لكن فيه مقطع محذوف والناس ما شفتش كل الحلقة، طبيعي السوشيال ميديا، تنزل الجزء اللي بيعمل مشاهدات أكتر».

وأكملت: «ضيفي قام من مكانه كان المفروض يستنى لحد ما أقول الخاتمة حتى، طبيعة برنامجي مستفز مش أنا».

المصرى اليوم

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