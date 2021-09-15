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: الله نجى .. واجتزاء النصوص الدينية أثَّر على العالم أجمع بالخراب والقتل

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السيسي: الله نجى مصر.. واجتزاء النصوص الدينية أثَّر على العالم أجمع بالخراب والقتل : الله نجى .. واجتزاء النصوص الدينية أثَّر على العالم أجمع بالخراب والقتل

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قال الرئيس عبدالفتاح ، إن المصريين أصبحوا أكثر خوفا على بلدهم نتيجة الواقع المفروض في البلاد المجاورة، مؤكدا أن الواقع في الدول المحيطة بنا نموذج حى على أننا كنا قد نلاقي نفس المصير.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «التاسعة» على التلفزيون المصري، أن «الله نجى »، مشيرا إلى أن ذروة الوعى تأتى من بناء علمي في المدارس والجامعات.

وأوضح الرئيس أن «المصريين خلال الـ10 سنوات الماضية خاضوا تجربة خرجوا منها بدروس لم يتم التخطيط لها للوصول لهذه الدرجة من الوعى والفهم».

وأشار الرئيس، إلى أن اجتزاء النصوص الدينية أثر على العالم أجمع بالخراب والقتل، موضحا أن القناعة بتصويب الخطاب الديني تتحول إلى إرادة مستمرة، مؤكدا أن تجديد الخطاب الدينى عملية ديناميكية مستمرة.

المصرى اليوم

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