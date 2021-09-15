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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الخالق العظيم أوصى على مصر، مشيرًا إلى أن المصريين أصبحوا أكثر خوفًا على بلدهم نتيجة الواقع المفروض في البلاد المجاورة.

ولفت الرئيس، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري، إلى أن مسلسل الاختيار حقق جهدًا إعلاميًّا يمكن أن يستمر لمدة 4 أشهر، موضحا أن ذروة الوعي تأتي من بناء علمي في المدارس والجامعات.

ووجه الرئيس رسالة لأهل الشرائع والعلماء، قائلا: «خايفين ليه؟.. الدين لن يضيع، لأن الله صاحب كل الأديان».

وأوضح الرئيس أن المصريين خلال الـ10 سنوات الماضية خاضوا تجربة خرجوا منها بدروس لم يتم التخطيط لها للوصول لهذه الدرجة من الوعي والفهم.

وأشار الرئيس إلى أن اجتزاء النصوص الدينية أثر على العالم أجمع بالخراب والقتل، موضحًا أن القناعة بتصويب الخطاب الديني تتحول إلى إرادة مستمرة، مؤكدا أن تجديد الخطاب الديني عملية ديناميكية مستمرة.