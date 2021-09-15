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مفتش الأمن السابق: المواطن من يفتح باب السكة للمرتشي

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مفتش الأمن السابق: المواطن من يفتح باب السكة للمرتشي مفتش الأمن السابق: المواطن من يفتح باب السكة للمرتشي

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قال اللواء رفعت مكي، مفتش الأمن العام سابقًا والخبير الأمني، إن الفساد موجود في كل العالم، والجهاز الإداري للدولة بخير، ومصر من أفضل الدول التي لا ينتشر فيها الفساد بشكل مقلق.

وتابع «مكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز؛ ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن وجود حادثة فساد في أي مكان لا يُمثل في كافة مؤسسات الدولة، مضيفًا أن القضاء على الفساد بشكل نهائي لن يتم في أي دولة في العالم، وطالما هناك بشر، سيظل هناك فساد.

ولفت إلى أن بعض الموظفين يحصلون على رشوة من أجل الإخلال بالواجبات الوظيفية وإعطاء المواطن شيء ليس من حقه، أما الاختلاس فهو الحصول على أموال في عهدته ليس ملكه، مضيفًا أن المواطن قد يفتح باب السكة للمرتشي من خلال الطلب من الموظف إنهاء شيء ما في مقابل أجر معين.

المصرى اليوم

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