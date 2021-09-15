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بدء فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

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بدء فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بدء فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

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بدأت فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا، الأربعاء، بحضور عدد كبير من الفنانين والمخرجين المسرحيين والأجانب.

سبق حفل الافتتاح معرض للكاريكاتير بعنوان «نساء المسرح»، الذي ضم صور العديد من النجمات اللاتي أثرن الحركة المسرحية، وذلك بإحدى قاعات المجلس الأعلى للثقافة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم صعدت فرقة «طبلة الست» على المسرح، وقدمت إحدى مقطوعات الحضارة المصرية القديمة التي تتضمن اسم «إيزيس» كما قدمت مجموعة من الأغاني التراثية التي أثارت أعجاب ضيوف المهرجان المصريين والأجانب، منها «على ورق الفل»، و«بهية»، «سلم عليَّ»، ثم صعدت الإعلامية منى سلمان مقدمة حفل الافتتاح إلى المسرح للإعلان عن افتتاح المهرجان.

وتحمل اسم الدورة الأولى الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، وسيتم تكريم العديد من الشخصيات المسرحية المصرية والعربية والعالمية اللاتي أثرن الحركة المسرحية.

المصرى اليوم

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