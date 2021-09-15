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كريم حسن شحاتة: حفلة الأهلي أبكتني ومجلس الخطيب أبدع في إخراجها

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كريم حسن شحاتة: حفلة الأهلي أبكتني ومجلس الخطيب أبدع في إخراجها كريم حسن شحاتة: حفلة الأهلي أبكتني ومجلس الخطيب أبدع في إخراجها

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أشاد الإعلامي كريم شحاتة بحفل النادي الأهلي أمس والذي شهد تكريم العديد من الرموز والقدامى.

وأكد كريم حسن شحاتة، في تصريحات تليفزيونية، أنه بكى خلال مشاهدته حفل أمس وتكريم العديد من القدامى والنجوم البارزين.

وتابع :«الحفل كان أكثر من رائع ولافتة مميزة من جانب إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب أبدع في إخراجها».

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أقام احتفالية كبرى، بملعب مختار التتش بالجزيرة، مساء الثلاثاء الماضي، احتفالاً بـ«تدشين النجمة العاشرة»‏ على قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ‏وذلك عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة.

المصرى اليوم

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