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عصام عبد الفتاح: غربال حكمًا لمباراة السوبر..وأرفض تواجد حكام أجانب في الدوري

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عصام عبد الفتاح: غربال حكمًا لمباراة السوبر..وأرفض تواجد حكام أجانب في الدوري عصام عبد الفتاح: غربال حكمًا لمباراة السوبر..وأرفض تواجد حكام أجانب في الدوري

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أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الجديد بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحكم الجزائري مصطفى غربال سيدير مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية :«سيتولى غربال، مهمة إدارة مباراة السوبر»، مشيرًا :«اللجنة الحالية هي التي اختارت حكم مباراة السوبر، وأنا سوف استلم مهام عملي أول أكتوبر المقبل».

وأشار إلى أنه يرفض تواجد حكام أجانب خلال الموسم المقبل من عمر بطولة الدوري، باستثناء مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش.

يذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري، في بطولة السوبر المصري.

المصرى اليوم

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