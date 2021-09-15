أخبار عاجلة

زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري -
شاهد كيف احتفل بسام ولاعبي الجيش بكأس السوبر المصري عقب الفوز علي الاهلي -
شاهد لحظة فوز الجيش علي الاهلي بالسوبر فرحة بيضاء وصدمة وحزن احمر -
الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ريال مدريد يضرب الإنتر في االوقت القاتل  .. وفوز مثير لليفربول على ميلان

Print
باريس يسقط في فخ التعادل .. في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يضرب الإنتر في االوقت القاتل  .. وفوز مثير لليفربول على ميلان

اقتنص ريال مدريد الإسباني انتصارا ثميناً وقاتلاً ، من ملعب مضيفه إنتر الإيطالي في بداية مشوار الفريقين (المجموعة الرابعة) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1 - صفر ، أمس الأربعاء ، على ملعب "جوزيبي مياتزا"

ووقع البرازيلي رودريغو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (89).

و حقق ليفربول الإنجليزي فوزاً مثيراً على حساب ضيفه ميلان الإيطالي (3-2) في المرحلة الأولى للمجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسجّل لليفر كل من الإنجليزي فيكايو توموري (9 خطأ في مرمى فريقه) والمصري محمد صلاح (49) وجوردان هندرسون (69) في حين وقّع الكرواتي أنتي ريبيتش (42) والإسباني براهيم دياز (44) هدفي ميلان .

فيما اكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام مستضيفه كلوب بروج البلجيكي لحساب المجموعة الأولى .

وافتتح الفريق الباريسي التسجيل عبر لاعبه الإسباني أندير هيريرا 15، لكن أصحاب الأرض عادلوا الأرقام بواسطة كابتن الفريق هانز فاناكين 27.

و اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه لايبزيغ الألماني 6 - 3، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف

الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة

إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة

الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة

الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة