صادق: جلسة بين «نبيه ولبيب» لحسم الأمور..وعبدالعزيز ومجاهد مرشحان لمنصب المدرب العام

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أكد الإعلامي إسلام صادق أن العديد من لاعبى الزمالك توجهوا إلى حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة بالنادى، لكى يحصلوا على المكافآت والمستحقات ولكنهم فوجئوا برد الفعل.

وقال صادق في برنامجه «البريمو»، المذاع على قناة «TEN»: «حسين السيد أكد للاعبين أن خزينة النادى خاوية ومن يرد الرحيل فعليه أن يرحل ويجلب عرضًا، هناك العديد من الأزمات داخل غرف الملابس خلال الفترة الأخيرة وهناك العديد من المشاكل بسبب المستحقات المالية».

وأضاف: «نادى الزمالك عليه ما يقرب من مليار جنيه ديون، وبعض مسؤولي اللجنة المؤقتة الحالية يريدون ترك خزينة النادى مليئة بالأموال من خلال الإعارات وذلك للشو الانتخابي».

وتابع: «أمير عبدالعزيز مرشح لتولي منصب المدرب العام بدلًا من أسامة نبيه وأيضا أمير عزمي مجاهد، وهناك جلسة غدا بين الجهاز الإداري والطبي مع حسين لبيب لحسم كافة الأمور بشكل رسمي».