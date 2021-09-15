«طبلة الست» تتفتح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت فرقة «طبلة الست»، مساء الأربعاء، فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة المقام بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا.

وقدمت الفرقة في أولى وصلتها بإحدى مقطوعات الحضارة المصرية القديمة التي تتضمن اسم «إيزيس» كما قدمت الفرقة، مجموعة من الأغاني التراثية الذي أثارت أعجاب ضيوف المهرجان المصريين والأجانب، منها «على ورق الفل»، «بهية»، «سلم على» .

فرقة «طبلة الست» التي تأسست منذ عام 2019 وتديرها سها محمد على، وتتشكل من 6 بنات يعزفن على الطبلة ويغنين بصحبة الفنان سيد عازف المزمار البلدي، ورأفت عازف «الكولة»، ويليها كلمات لـ مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وإدارة المهرجان ممثلة في الممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيسة ومؤسسة المهرجان ومديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبدالمنعم والمخرجة والكاتبة عبير على.