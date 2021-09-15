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جامعة أسوان تستعد لاستقبال العام الجديد

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جامعة أسوان تستعد لاستقبال العام الجديد جامعة أسوان تستعد لاستقبال العام الجديد

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قال الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان إنه جار اتخاذ كافة الاستعدادات لإستقبال العام الجامعي الجديد الموافق 9 أكتوبر من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية والمنشئات الجامعية بمختلف مقارات الجامعة بصحاري وأسوان الجديدة وتعقيم قاعات الدرس وغيرها من المنشآت التعليمية بالجامعة مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة الموجه الرابعة لفيروس كورونا المستجد في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المستهدف الوصول إلى عدد 37 ألف ونصف بداية من 1/9/2021 الجاري حتي نهاية أكتوبر القادم ما بين طالب وعضو هيئة تدريس وعاملين بالجامعة ومنتسبيها.

واشار الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أنه في إطار توجهات الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطلاق حملة لقاح فيروس كورولا بالجامعات والتي بدأت بأعمال التطعيم لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب الجامعة بلقاح وذلك بالتنسيق مع المستشفى الجامعي بأسوان وذلك من خلال تخصيص أربعة لجان لتلقي وتوفير اللقاحات بالحرم الجامعي بصحاري والحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة وكلية الهندسة في ابوالريش والمستشفي الجامعي بأسوان.مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان إلى أنه قد تم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان، لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعات المصريةوالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال العام الدراسي القادم 2021/2022.

وأوضح الدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي بمستشفيات جامعة أسوان أنه تم تشكيل لجنة طبية لزيارة مقارات اللجان المخصصة لتلقي اللقاح ومنها المستشفى الجامعي بأسوان ويأتي ذلك في إطار توفير الخدمة الطبية للعاملين بالجامعة وتقوم المستشفي الجامعي بأسوان بتوفير المصل والاطقم الطبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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