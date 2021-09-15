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قوافل طبية في السويس بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار

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قوافل طبية في السويس بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار قوافل طبية في السويس بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار

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وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس باستمرار الدفع بالعيادات المتنقلة في تخصصات الأطفال وبمشاركة مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح لدعم صحة المرأة المصرية ومبادرة الإكتشاف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وذلك على هامش القوافل التي تنظمها الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالسويس والتى بدأت فاعلياتها من ١٥ سبتمبر وحتى نهاية. الشهر الجاري، والتى تنظم فعالياتها بمختلف أحياء المحافظة الباسله .

كما يتم عقد الندوات واللقاءات الجماهيرية لتوعية المواطنين بالوقاية من مختلف الأمراض وذلك من خلال الرائدات، فيما تعقد امتحانات فورية وقياسات مستوى للمتقدمين للحصول على شهادات محو الأمية وعدداً من الأنشطة المتعلقة بمحو الأمية .

جاء ذلك إستمراراً للتعاون المستمر الناجح بين مديرية الصحة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتنفيذاً لتعليمات معالي الوزير اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس خالد سعداوى سكرتير عام المحافظة.

المصرى اليوم

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