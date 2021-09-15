9 أهداف وحالة وطرد .. مانشستر سيتي يهزم لايبزيج في لقاء مثير

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تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق الفوز على منافسه لايبزيج الألماني بنتيجة 6-3 في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت أهداف يطل إنجلترا عن طريق (ناثان أكي- نوردي موكيلي «هدف ذاتي»- رياض محرز- جاك جريليش- كانسيلو- خيسوس) فيما سجل كريستوفر نكونكو ثلاثية الألمان (هاتريك)، وحصل خوسي تاسيندي على بطاقة حمراء.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتواجد باريس سان جيرمان في الوصافة بنقطة واحدة وهو نفس رصيد كلوب بروج صاحب المركز الثالث، ويتذيل ليبزيج الألماني الترتيب بدون نقاط.