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نائب محافظ الإسماعيلية يجتمع بوفد صناعي لإنشاء مجمع ورش مدينة المستقبل

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نائب محافظ الإسماعيلية يجتمع بوفد صناعي لإنشاء مجمع ورش مدينة المستقبل نائب محافظ الإسماعيلية يجتمع بوفد صناعي لإنشاء مجمع ورش مدينة المستقبل

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عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية بحضور اللواء محمد انيس السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، إجتماعا تنسيقيا لمتابعة ماتم من إجراءات تسليم لمجمع الورش الحرفية، بمدينة المستقبل ومتابعة لما تم الإتفاق عليه خلال زيارة، المهندس محمد أنور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية لمحافظ الإسماعيلية اول أمس، حيث تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الورش الحرفية، والذى يتم تنفيذه بمحافظة الإسماعيلية بمدينة المستقبل والمنتظر الانتهاء منها خلال شهر من تاريخ اليوم بشكل تام.

وخلال الإجتماع تم بحث متطلبات إنهاء كافة الأعمال الخاصة للمشروع والمقام على مساحة ٢٥ فدان منهم ٣١٥٣٦ م٢ مساحة الورش ويضم أنشطة متنوعة ومختلفة ( بلاط ورخام- سمكرة- دوكو-نجارة- معادن) بمساحات تتراوح من ٣٦ م٢ إلى ١٩٢ م٢ بإجمالي تكلفة ١١٠ مليون جنيه.

وطالب عصام الجهات المعنية بنهو الأعمال الباقية من رصف طريقين وإنارتهم وتوصيل المرافق لهم وسرعة إنهاء عملية التعاقد مع أصحاب الورش الحرفية الجديدة حتي يدخل المشروع حيز العمل الفعلي.

ويضم المشروع ٥٨ عنبر و٤٦٣ ورشة و٥٥ محل خدمات بالإضافة إلى ٦ كافيتريات ومباني إدارية ومسجد ونقطة إسعاف ومطافئ ونقطة شرطة .

حضر الإجتماع العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة ومدير عام الطرق والنقل بالمحافظة ومدير عام التخطيط العمراني ومدير مشروع الورش الحرفية.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

المصرى اليوم

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