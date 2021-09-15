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النقل: عدد العاملين في السكة الحديد تراجع إلى 45 ألفًا

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النقل: عدد العاملين في السكة الحديد تراجع إلى 45 ألفًا النقل: عدد العاملين في السكة الحديد تراجع إلى 45 ألفًا

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قال الفريق كامل، وزير النقل، إن عدد العاملين في السكة الحديد انخفض من 52 ألف عامل إلى نحو 45 ألف عامل حاليا.

وقال خلال كلمته بمنتدى بناة في دورته السادسة أن الوزارة تعمل حاليًا على زيادة عدد الورش، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري.

وحول دور المستثمرين المصريين في مشروعات الوزارة، أشار «الوزير» إلى أن الوزارة لديها العديد من المشروعات المفتوحة والتي تحتاج إلى دخول العديد من الشركات المصرية، لافتًا إلى أن الشركات الوطنية تتعاون مع الشركات الاجنبية مثل سيمنس وغيرها في تطوير إشارات السكة الحديد.

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت دخول 5 شركات قطاع خاص لتجديد السكة الحديد القديمة، لافتًا إلى وجود فرصة كبيرة أمام الشركات الوطنية تتمثل في قطاع واعد وهو قطاع نقل البضائع، والذي يمكن للشركات المصرية الدخول منفردة أو بالتعاون مع شركات أجنبية للاستثمار في هذا القطاع.

كما طرح الوزير العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الوطنية والتي تتضمن، القطار السريع والذي تنفذه شركات مصرية.

ونوه الوزير بأن هناك 5 شركات مصرية تعمل في الخط الرابع لمترو الأنفاق وعلى رأسها شركات حسن علام وأراسكوم، كما تقوم الشركات المحلية أيضًا بإنشاء الخط السادس للمترو.

المصرى اليوم

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