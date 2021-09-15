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إزالة 11 تعديًا على أراضى الدولة ضمن الموجة 18 في القنطرة غرب

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إزالة 11 تعديًا على أراضى الدولة ضمن الموجة 18 في القنطرة غرب إزالة 11 تعديًا على أراضى الدولة ضمن الموجة 18 في القنطرة غرب

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية بشن حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية وذلك ضمن الموجة ١٨ لحملة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية. وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ومساعد مدير الامن ومامور مركز شرطة القنطرة غرب.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدي بقرية الروضة بمنطقة السلام على مساحة ٤٢٠٠ م٢ على الارض المخصصة لانشاء مدرسة تعليم اساسي عبارة عن مبانى غير مكتملة وتند جديدة .

بالإضافة إلى ازالة ٨ حالات تعدى بمساحة ٢٢٥٦ م ٢ على أراضى ولاية هيئة الري عبارة عن اسوار من الطوب الابيض.وكذلك إزالة عدد حالتين تعدي على مساحة ١٨ م٢ على ارض الموقف الجديد.

وشدد محافظ الإسماعيلية على متابعته المستمرة واليومية لأعمال الموجة ١٨ من حملة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإزالتها في مهدها والتصدى بكل حزم وأكد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من تسول له نفسه على التعدى على أراضى أملاك دولة .

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة وإزالة أية تعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة وفورية حيال المتعديين .

المصرى اليوم

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