أخبار عاجلة

الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مكة والمرتفعات -
9 وفيات و870 إصابة كورونا جديدة -
الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الشرطة الألمانية: تلقينا معلومات عن احتمال وقوع هجوم على معبد يهودي

Print
الشرطة الألمانية: تلقينا معلومات عن احتمال وقوع هجوم على معبد يهودي الشرطة الألمانية: تلقينا معلومات عن احتمال وقوع هجوم على معبد يهودي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الشرطة في ألمانيا إنها تلقت معلومات عن احتمال وقوع هجوم على معبد يهودي في بلدة هاجن الغربية وإنها اتخذت الإجراءات المناسبة للتعامل مع الأمر.

وامتنع متحدث باسم الشرطة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول العملية. ويتزامن ذلك مع‭‭ ‬‬احتفال اليهود بعيد الغفران حيث يقيم اليهود صلوات ليلية في المعابد.

وقالت شرطة دورتموند على تويتر "لدينا معلومات عن تهديد محتمل يتعلق بمؤسسة يهودية في هاجن.. تم اتخاذ إجراءات الحماية ردا على ذلك. نحن على اتصال وثيق مع الجالية اليهودية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم نشر أعداد كبيرة من أفراد الشرطة المسلحين في المعبد اليهودي في هاجن وهي بلدة يبلغ تعدادها 200 ألف نسمة وتقع على أطراف منطقة الرور الصناعية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق