الشرطة الألمانية: تلقينا معلومات عن احتمال وقوع هجوم على معبد يهودي

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قالت الشرطة في ألمانيا إنها تلقت معلومات عن احتمال وقوع هجوم على معبد يهودي في بلدة هاجن الغربية وإنها اتخذت الإجراءات المناسبة للتعامل مع الأمر.

وامتنع متحدث باسم الشرطة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول العملية. ويتزامن ذلك مع‭‭ ‬‬احتفال اليهود بعيد الغفران حيث يقيم اليهود صلوات ليلية في المعابد.

وقالت شرطة دورتموند على تويتر "لدينا معلومات عن تهديد محتمل يتعلق بمؤسسة يهودية في هاجن.. تم اتخاذ إجراءات الحماية ردا على ذلك. نحن على اتصال وثيق مع الجالية اليهودية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم نشر أعداد كبيرة من أفراد الشرطة المسلحين في المعبد اليهودي في هاجن وهي بلدة يبلغ تعدادها 200 ألف نسمة وتقع على أطراف منطقة الرور الصناعية.