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خبيرة علاقات تعلق على تريند «تزوجني بدون مهر»

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خبيرة علاقات تعلق على تريند «تزوجني بدون مهر» خبيرة علاقات تعلق على تريند «تزوجني بدون مهر»

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قالت الدكتورة بسمة سليم، خبيرة العلاقات الأسرية، إن المقصود من تريند «تزوجني بدون مهر» هو تقليل تكاليف الحياة الزوجية من أجل تيسير الزواج، مشيرة إلى أن المهر حق شرعي للمرأة ولا يجب المبالغة فيه على الإطلاق.

وتابعت «سليم»، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن أهل الزوجة لا يجب عليهم ان يتشرطوا شراء شقة في مكن معين، أو توفير الأجهزة بشكل معين، لافتة إلى أن هناك ضرورة لتغير ثقافة المجتمع، والرجوع إلى الأصول.

وأضافت أن البعض قد يطالب بمنع المهر، والبعض الآخر يُبالغ في المهر والتكاليف الزوجية، معقبة: «هو مفيش وسط، يا أما نبالغ أووي في المهر، يا أما نطالب بإلغائه».

المصرى اليوم

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