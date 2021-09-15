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رسميًا..النجم الساحلي يتعاقد مع ظهير الجونة

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رسميًا..النجم الساحلي يتعاقد مع ظهير الجونة رسميًا..النجم الساحلي يتعاقد مع ظهير الجونة

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أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، تعاقده رسميًا مع التونسي محمد الحبيب يكن، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد النجم الساحلي مع محمد الحبيب يكن، لمدة 3 سنوات مقبلة، في صفقة انتقال لاعب حر، وذلك بعد رحيله عن فريق الجونة.

وكان نادي الجونة، قرر الاستغناء عن خدمات محمد يكن، في الميركاتو الصيفي، بناءً على قرار رضا شحاتة، المدير الفني، لعدم حاجة الفريق لخدماته الفنية.

يذكر أن اللاعب صاحب ال27 عامًا لعب مع الجونة في الموسم المنقضي، 31 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، لم يصنع أو يحرز خلالها أي هدف.

المصرى اليوم

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