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محلل رياضي يكشف سر حمل اللاعب محمد محمود شارة قيادة الأهلي

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محلل رياضي يكشف سر حمل اللاعب محمد محمود شارة قيادة الأهلي محلل رياضي يكشف سر حمل اللاعب محمد محمود شارة قيادة الأهلي

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قال الكابتن إيهاب المصري، المحلل الرياضي، إن النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة أحرز العديد من البطولات، ولم يحتفل بهذه البطولات بسبب ضيق الوقت، ولهذا احتفل «الأهلي» بلاعبي النادي ومجهودهم خلال السنوات الأخيرة، من خلال الاحتفال بالنجمة العاشرة.

وتابع «المصري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز؛ ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن الاحتفالية كانت جميلة وتليق باسم النادي الأهلي، معقبًا: «كانت الاحتفالية منظمة وقائمة على الاحتراف، ومحترمة، وكل شخص كان عارف هيعمل إيه».

ولفت إلى أن اللاعب محمد محمود لاعب النادي الأهلي بعد عودته من الرباط الصليبي قام بأداء كبير بعد غيابه لموسمين، وهذه فترة طويلة، معقبًا: «ربنا يكون في عونه، قام بأداء كبير بعد فترة غياب طويلة، محمد محمود أدى بشكل مناسب جدًا».

وأشار إلى أن حمل اللاعب محمد محمود شارة الكابتن بعد العودة من الإصابة كان لافتة جيدة يشكر عليها الجهاز الفني، لأن حمله هذه الشارة رفع روحه المعنوية والنفسية.

المصرى اليوم

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