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خبير دولي: أسباب الفساد في تتمثل في أن الموظف لا يعجبه راتبه

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خبير دولي: أسباب الفساد في مصر تتمثل في أن الموظف لا يعجبه راتبه خبير دولي: أسباب الفساد في تتمثل في أن الموظف لا يعجبه راتبه

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قال صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إن أسباب الفساد في تتمثل في أن الموظف لا يعجبه راتبه، وينظر إلى الموظفين في الشركات الاستثمارية، أو أصحاب روؤس الأموال.

وتابع «السكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء: «موظف الدولة عايز يكون زي رجال الأعمال، ولذلك يقوم بتعقيد الأمور، وقد يقوم بوقف تراخيص إصدرا السيارات، أو وقف عمل الشركة لإجبار رجل الأعمال على دفع رشاوي».

ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحويل كافة المؤسسات إلى العمل بشكل رقمي، على أساس أن يتم دفع الأموال من خلال الفيزا، ولكن بعض الجهات تمنع العمل الرقمي بحجة أن الماكينة «عطلانه»، مشددًا على ضرورة تفعيل النظام الإلكتروني داخل المؤسسات الحكومية لمنع الفساد«.

المصرى اليوم

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