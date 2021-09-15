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تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تسييس التعامل مع إيران

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روسيا تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تسييس التعامل مع إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم تسييس التعامل مع إيران

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أعلن مندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن روسيا الاتحادية تدعو شركاءها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم تسييس التعامل مع إيران، بما في ذلك بشأن مسألة الجسيمات النووية المكتشفة.

وقال أوليانوف في كلمة أمام مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «الأسئلة المتبقية لإيران فيما يتعلق بالجزيئات المكتشفة من المواد النووية لا تستحق مثل هذا الاهتمام الوثيق من قبل المجلس (محافظو الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وذلك نظرا لطبيعتها التاريخية أو حتى يمكن أن نقول، ما قبل التاريخية، وكذلك نظرا لغياب المخاطر من وجهة نظر حظر الانتشار النووي في الوقت الحاضر».

وأضاف: «إن تسييس هذه المسائل يعرقل سير العمل الطبيعي، نحتاج جميعًا إلى التركيز بشكل أكبر على الشؤون والمهام الحالية...».

ودعا في هذا الصدد الأمانة العامة للوكالة والدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى «تخفيف حدة التوتر حول هذه المواضيع، وعدم تسييسها وتعزيز التعاون الفني الهادئ مع الجانب الإيراني».

وأشار أوليانوف إلى «النتائج المعاكسة لأي تكهنات سياسية وضغوط خارجية التي تؤدي بالقضية إلى طريق مسدود».

المصرى اليوم

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