هل يتم تأجيل الدراسة حال تفشي كورونا ؟.. وزير التعليم العالي يرد

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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن هناك متابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل ما يتم بشأن إصابات كورونا، وهناك خطط للتعامل مع أي مستجدات.

وأضاف وزير التعليم العالى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، مساء الأربعاء، أنه في حالة الارتفاع في إصابات كورونا سيكون هناك قرارات جديدة، وجميع الاحتمالات موضوعة حال تفشى كورونا، ورفض الرد على «هل سيتم التأجيل بشكل واضح».

ولفت وزير التعليم العالى والبحث العلمي إلى أن الجميع على أتم الاستعداد للمرور من الموجة الرابعة من كورونا.