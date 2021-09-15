في "ديربي" المجمعة المنتظر .. الفيحاء عينه على الصدارة .. والطائي يسعى لتذوق طعم الفرح الأول

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في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تدور عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، مساء غدٍ الخميس ، من جديد ، بمواجهات مثيرة ، عنوانها لا لتفريط النقاط ، والتقدم نحو المراكز الأمامية في سلم الترتيب.

الباطن - الطائي

يحل ضيف الدوري الجديد (الطائي) ضيفًا ثقيلاً على نظيره الباطن ، وذلك على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن .

الطائي مازال يبحث عن هويته وعن تذوق طعم الفرح الأول، حيث لم يتذوق طعم الفرح حتى الآن ، ويتذيل قائمة سلم الترتيب من دون نقاط.

في المقابل يأمل الباطن الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وأخذ نصيبه من ضيفه ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ليزاحم الكبار في المقدمة.

الفيصلي - الفيحاء

قمة الخميس تجمع الفيصلي والفيحاء ، في "ديربي المجمعة" المثير ، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

اللقاء يشكل منعطفًا مهمًا بالنسبة للفيحاء ، في حال تحقيقه النقاط الثلاث فإنه سيقفز للصدارة مجددًا بـ 10 نقاط.

من جانب آخر يأمل الفيصلي مصالحة جماهيره من خلال هذا اللقاء والعودة لسكة الانتصارات ، حتى وإن كان عبر بوابة غريمه التقليدي الفيحاء ، والهروب من المراكز المتأخرة في سلم الترتيب.