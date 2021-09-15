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مطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية على الشاحنات الأردنية والسورية

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مطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية على الشاحنات الأردنية والسورية مطالبة بإلغاء الرسوم الجمركية على الشاحنات الأردنية والسورية

جى بي سي نيوز  :- طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية، لتسهيل وتعزيز الحركة التجارية والترانزيت بين البلدين، وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقية المبرمة بينهما في وقت سابق.
وأكد في بيان اليوم الأربعاء، ضرورة السماح للشاحنات الأردنية والسورية واللبنانية بالدخول لأراضي بعضها، لإنعاش حركة التجارة، ونقل الترانزيت، وتشغيل أسطول الشحن الأردني. وطالب بإعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، في ظل وجود إمكانيات لوجستية متاحة بها، تخدم الدولتين ، وفق بترا .

وقال إن تبادل البضائع من خلال ساحة الخروج في جمرك جابر، يكبّد التجار اعباء مالية إضافية مرتفعة، ويعرض البضائع للتلف، ويؤخر وصولها في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن عدم توفر شاحنات فارغة لهذه الغاية. وجدد مطابته بإلغاء العمل بنظام "الباك تو باك"، لافتاً إلى أن الاستمرار في الاجراءات الحالية، سيحمل شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية، خسائر كبيرة، تؤدي لخسارة الخزينة "لملايين" الدنانير، التي تحصل من الرسوم والضرائب، وتعيق جذب المستثمرين لاستخدام ميناء العقبة لنقل بضائعهم. وبين أن شركات التخليص استقطبت خلال الفترة الماضية، تجاراً ومستثمرين، لاستخدام ميناء العقبة بدلاً من منافذ بحرية في دول أخرى مجاورة. -

جي بي سي نيوز

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