قبل عرضها.. سمية الخشاب تكشف كواليس حلقتها مع «أبلة فاهيتا»

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أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها تنتظر عرض حلقتها ببرنامج «أبلة فاهيتا»، موضحة في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «الحلقة نار، روعة وهناك كيمياء تجمعهما رهيبة».

وأضافت سمية: «انتهيت من تسجيل أغنية مفاجأة سوف تعرض ضمن الحلقة أتمني أن تلقي إعجاب المشاهدين، وفخورة بإطلاق الحلقة على السوشيال ميديا بلقاء السحاب بين الملبن والارشانة، رئيس نادي مطلقات الكوربة».

ومن المقرر أن تحل سمية الخشاب والمطرب الشعبي محمود الليثي ضيفين على برنامج «لايڤ من الدوبلكس»، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والضيوف، ويقدم الليثي العديد من أغنياته الشهيرة، ويستعرض مواهبه المختلفة.

تشهد الحلقة العديد من الألعاب الطريفة التي تشارك فيها الفنانة داخل استوديو «لايڤ من الدوبلكس». كما تكشف عن علاقتها بنجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، وسبب تغريداتها المثيرة للجدل مؤخرا.

يبث برنامج «لايڤ من الدوبلكس» في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.