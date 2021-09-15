تصريح سوداني جديد بشأن سد النهضة: مواصلة الملء دون اتفاق تهديد مباشر لمصالحنا

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أعربت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، عن تقديرها للدور الذي يضطلع به رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشسيكيدي، في إيجاد حل للنزاع القائم بشأن بسد النهضة.

وأوضحت المهدي أن السودان يشارك بحسن نية في جولات التفاوض، بهدف الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حد سواء.

جاء ذلك في تصريحات صحفية حول زيارة كريستوف لتوندولا وزير خارجية الكونغو الديمقراطية للخرطوم، والتي تجيء في إطار ترؤس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وفي إطار جولة للدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا لمواصلة جهود مكتب الرؤساء بالاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة.

وقالت الوزيرة السودانية إن بلادها تجدد الدعوة لقبول عملية الوساطة المعزّزة بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف في الوصول لاتفاق مرضٍ لأطراف العملية التفاوضية الثلاث.

وأضافت: «السودان يتطلع لأن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي في أقرب الآجال»، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية، مطالبة الأطراف بمستوى عال من الإرادة السياسية في إطار المسؤولية والجدية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضحت أن مواصلة إثيوبيا لعملية ملء السد دون اتفاق يمثل تعنتاً من جانبها لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم، كما أن مواصلة الملء دون اتفاق يمثل تهديداً مباشراً لمصالح السودان.

وأشارت الوزيرة إلى أن الروابط بين السودان والكونغو تنطلق من واقع العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين، ودور السودان الإيجابى في إطار منظمة البحيرات العظمى التي تضم البلدين.

من جانبه، قال وزير خارجية الكونغو الديمقراطية إن الرئيس تشسكيدي عازم على مواصلة مجهوداته لإيجاد حل لأزمة سد النهضة، تحقيقاً لشعار الاتحاد الأفريقي «حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية».

وأوضح أن جولته في الدول الثلاث في إطار التشاور وتلمس المواقف مواصلة للمفاوضات التي عقدت في كنشاسا في أبريل الماضي.