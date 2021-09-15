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الأزمة الأفغانية تجرِّد وزير الخارجية البريطاني من منصبه

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الأزمة الأفغانية تجرِّد وزير الخارجية البريطاني من منصبه الأزمة الأفغانية تجرِّد وزير الخارجية البريطاني من منصبه
"جونسون" أسند لـ"راب" وزارة العدل

الأزمة الأفغانية تجرِّد وزير الخارجية البريطاني من منصبه

أعفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء دومينيك راب من حقيبة وزارة الخارجية؛ وذلك بعدما انتقده بسبب إدارته الأزمة الأفغانية، وكلفه بوزارة العدل، وكلف وزيرة التجارة الحالية ليز تروس بحقيبة الخارجية البريطانية.

وعُيّن راب (47 عامًا) أيضًا نائبًا لرئيس الوزراء، وهو منصب كان يشغله بحكم الأمر الواقع حتى الآن؛ إذ إنه تولى قيادة في ربيع 2020 عندما كان "جونسون" في المستشفى إثر إصابته بـ"كورونا"، وفقًا لـ"رويترز".

واختار "جونسون" مايكل جوف وزيرًا للإسكان، وهو أحد قادة الحملة المؤيدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

واحتفظ وزير المالية ريشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتل، بمنصبَيْهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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