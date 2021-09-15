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مشاهدة مباراة الأهلى والمقاولون بث مباشر على قناة الأهلي

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مشاهدة مباراة الأهلى والمقاولون بث مباشر على قناة الأهلي مشاهدة مباراة الأهلى والمقاولون بث مباشر على قناة الأهلي

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مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر 16 - 9 -2021 اضغط هنا(1)

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر 16 - 9 -2021 اضغط هنا(2)

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته، على ملعب التتش بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.

وشهد مران الأهلي انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصلوا عليها عقب عودتهم من الجابون وانتهاء مهمتهم مع الوطني، الذي ‏خاض لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى 2022.‏

وشارك الدوليون محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن في مران الأهلي، الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

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