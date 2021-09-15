تكريم ٥٥ متدربا بالبرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية بجامعة قناة السويس

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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس على أهمية البرامج القيادية في توافر كوادر بشرية، وقيادات جامعية على أعلى مستوى علمي وإداري، وإتساقا مع رؤية مصر٢٠٣٠، لرقمنة الجامعات، وجميع أجهزة الدولة.

جاء ذلك أثناء تكريم رئيس الجامعه للمتدربين بالبرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية بجامعة قناة السويس بمشاركة الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتابع زكى أن كافة الموضوعات التى تم مناقشتها بالبرامج مطلوبة من قبل المجلس الأعلى للجامعات مع قيام كل جامعه بإضافة بعض الموضوعات التي تتناسب مع رؤيتها .

هذا وحرص زكى على معرفة المعوقات التى واجهت المتدربين وذلك لمناقشتها لوضع الحلول لها وتلافيها بالبرامج القادمة.

وأكد رئيس الجامعة أن صناعة قرار التمويل صعب وتوفير مصادره صناعة أصعب تحتاج إلى قادة أكفاء ذو مهارات وقدرات عالية وموارد بشريه وماليه قويه،ولذلك لا تدخر الجامعه جهداً فى البحث عن مصادر التمويل الحقيقيه التى تشكل أولويات للقيادات الجامعية.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ومدير مركز تنمية الموارد البشرية الشكر لرئيس الجامعه ودعمه للبرنامج في نسخته الثالثة والتى تضمنت عددا كبيرا من الجلسات العلمية المرتبطة بتطوير الأداء داخل الجامعة، مشيراً إلى أن هذه الجلسات حققت الأهداف المرجوة منها .

ووجه شقيدف تهنئته للمتدربين على إجتياز البرنامج، ومتمنياً لهم التوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة من التدريب.

وقامت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تنمية مهارات وقدرات القيادات بعرض تقديمى للبرنامج،مؤكده أن الهدف الرئيسى لهذه البرامج تنمية معرفه ومهارات وإتجاهات المشاركين بما يمكنهم من ممارسه ادوارهم القياديه ومهامهم الإدارية بكفاءة واحترافية.

هذا وقد قام الدكتور أحمد زكى والدكتور محمد شقيدف بتكريم ل ٥٥ متدرب حيث تم تسليمهم شهادات اجتياز الدورات التدريبية.