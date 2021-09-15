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حرصت الفنانة نهال عنبر على طمأنة جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية، بعد تعرضها لإصابة في الفترة الماضية، حيث أصيبت بارتجاج في المخ، نتيجة اصطدامها بحديدة، خلال سيرها إلى مكان العرض المسرحي زقاق المدق.

ونشرت نهال عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو، مشيرة إلى أنها تتواجد في المسرح في الوقت الحالي من أجل استكمال عرض مسرحية زقاق المدق، قائلة: «أنا رجعت الشغل وبطمنكوا عليا الحمد لله بقيت كويسة، نعمة من عند ربنا إن التعويرة كانت صغيرة وما بعد الارتجاج.. الحمد لله في تحسن وخلاص نزلت الشغل، وبشكر كل الناس اللي سألت عليا، والحمد لله إني رجعت كويسة».

سبق ونشرت، نهال مجموعة صور من كواليس العرض المسرحي «زقاق المدق»، ويُعتبر أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة : «صور من العرض المسرحي.. أم حميدة.. نهال عنبر.. يوميًا العاشرة مساءً على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية مستنياكم».