فيديو مذبحة السيارات.. كم مركبة دمرها ليهرب بسيارة مسروقة؟

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اللص صدم 6 مرات سيارة "بي إم دابليو" فيها طفلان

ارتكب لص مذبحة للسيارات الفاخرة شرقي لندن، عندما وجد نفسه مضطرًّا للهروب بسيارة "رينج روفر" مسروقة في شارع ضيق يعج بالمركبات على الجانبين، ولم يجد أمامه إلا أن يصدم كل السيارات ومن بينها "بي إم دابليو" بداخلها طفلان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: فخلال الحادث الذي وقع الساعة 4.46 بعد ظهر الأحد الماضي، صدم سائق سيارة "رينج روفر" مسروقة 12 مركبة متوقفة على جانبي شارع بنسون في ضاحية بلايستو شرق لندن، بينما كان يندفع للأمام ويعود للخلف، أما أخطر ما فعله فهو اصطدامه ست مرات بسيارة "بي إم دابليو"، رغم وجود طفلين بالسيارة.

ونقلت الصحيفة عن سكان الشارع أنهم هرعوا خارج منازلهم لمعرفة ما يحدث.

ويُظهر الفيديو رجلًا وامرأة يخرجان من المنزل مسرعين، بينما كانت فتاة صغيرة تجري من الشارع نحو الرصيف، وقد تحرك الجميع بسرعة نحو سياراتهم وهم يشاهدون في رعب سيارة "رينج روفر" سوداء وهي تضرب بقوة كل السيارات على جانبَي الشارع.

وعلم السكان فيما بعد أن السيارة "رينج روفر" تم الإبلاغ عن سرقتها من شارع قريب قبل الحادث بلحظات.

ويظهر الفيديو المرعب كيف وجد قائد الـ"رينج روفر" نفسه في مواجهة سيارة "بي إم دابليو" بيضاء وسط الشارع، ورغم أن قائد الـ"بي إم دابليو" حاول التراجع والتوقف في مساحة خالية على جانب الطريق، لكن اللص قرر أن يأخذ الأمر عنوة، فسارع بضرب السيارة.

ويمكن رؤية سائق الـ"بي إم دابليو" وهو يخرج من السيارة ليتحقق من سلامة الطفلين، وهنا تندفع الـ"رينج روفر" بسرعة نحوه مرة أخرى.

واستمر سائق الـ"رينج روفر" بصدم الـ"بي إم دابليو"، حتى ضربها ست مرات، وأزاحها على جانب الطريق، ليغادر مسرعًا.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة لندن: "تم استدعاء الشرطة إلى شارع بنسون، الساعة 16.46 مساءً يوم الأحد لتقارير عن اصطدام سيارة رينج روفر بعدد من السيارات المتوقفة الأخرى.

وتقول الشرطة: إن السيارة "رينج روفر" غادرت المكان، وشوهد اللص وهو يركب سيارة ثانية قبل أن يهرب من مكان الحادث، وكشفت معاينة الشرطة عن تضرر عشر سيارات، بالإضافة إلى الـ"رينج روفر" والـ"بي إم دابليو"، ولم يتم توقيف أي شخص حتى الآن، لكن لا تزال التحقيقات بشأن الحادث والسرقة جارية.