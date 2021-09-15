تفعيل لغة الإشارة للصم بمستشفى محايل العام

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بالتعاون مع مكتب الإبداع وبمشاركة شركة علم

‬أطلق مستشفى محايل العام مبادرة "نهتم بكم" عبر تطبيق لغة الإشارة "إشارة" تحت شعار "نسمعكم بحلولنا"؛ من خلال فريق العمل الصحي بالمستشفى بالتعاون مع مكتب الإبداع بالمديرية وبمشاركة من شركة علم؛ وذلك لتقديم الخدمة التي تُمكّن الصم من الاستقلالية التامة والاعتماد على الذات في إنهاء إجراءات مختلف الخدمات.

وتستهدف المبادرة توفير الترجمة الفورية التفاعلية من وإلى لغة الإشارة بين مقدم الخدمة والمستفيد من فئة الصم من خدمات المستشفى، عبر منصة رقمية متكاملة حيث يمكن للمستفيد تحميل المنصّة من خلال المتاجر الرقمية بالهواتف الذكية، وتمتاز الخدمة بتوفير منصة محادثة مرئية تلتقط لغة الإشارة بدقة عالية معطية بذلك أولوية لجودة الصورة على جودة الصوت، وتحويل المكالمة لمترجم أو مترجمة، وتقييم مستوى الخدمة بعد المكالمة لضمان الجودة والتطوير كما شرعت إدارة المستشفى في تفعيل الخدمة في أكثر أقسام المستشفى.