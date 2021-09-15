كلمات مؤثرة لدنيا سمير غانم في ذكرى الأربعين لرحيل دلال عبد العزيز

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حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على إحياء ذكري اليوم الأربعين لرحيل والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، ونشرت لها صورة عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلقت عليها وكتبت:«اليوم الـ ٤٠ على فراقك يا أمي، اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها..اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله إلا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض تغمدها برحمتك يا ارحم الراحمين«.

وأضافت دنيا سمير غانم:«اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وارها مكانها من الجنة وقل لها أدخلى من أي باب تشائين،اللهم انها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها انك انت الغفور الرحيم،اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك، اللهم ارجع نفسها اليك راضية مرضيه وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين،اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى نزلا لها،اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقاها هناك بزوجها،

اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا،اللهم اظلها تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك،اللهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والاخيار والابرار،اللهم اكتبها عندك من الصابرين وجازها جزاء الصابرين«.

وتابعت:«اللهم انها في كفالتك وفي ضيافتك فهل جزاء الضيف إلا الاكرام والاحسان، اللهم افتح لها ابواب جنتك وابواب رحمتك اجمعين

اللهم اني اسالك يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض يا ذا الجلال والاكرام، ان تجعلها من الذين اذا احسنوا استبشروا، اللهم اني اسالك يا ارحم الراحمين ان تكون ممن بشرت عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان،اللهم اني اسالك لها الدرجات العلى من الجنة وادخلها الجنة واسالك لها خلاصا من النار سالمة وادخلها الجنة آمنة، اللهم أغفر لأمي وأبي وأرحمهم وأعف عنهم وأفتح أبواب السماء لروحهم برحمتك يا أرحم الراحمين«.