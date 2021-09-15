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كشف لغز العثور على جثة في الزبالة بالهرم: أب بابنته فقتلوه وحرقوه (تفاصيل صادمة)

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كشف لغز العثور على جثة في الزبالة بالهرم: أب تحرش بابنته فقتلوه وحرقوه (تفاصيل صادمة) كشف لغز العثور على جثة في الزبالة بالهرم: أب بابنته فقتلوه وحرقوه (تفاصيل صادمة)

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كشفت أجهزة الأمن في الجيزة غموض قتل موظف وحرق جثته وإلقائها في صندوق قمامة بشارع الهرم، وقالت التحريات تبين من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وابنتها وخطيب وخطيبها، قاموا بقتله وحرق جثته وتخلصوا منها في صندوق القمامة.

كانت الأجهزة الامنية تلقت بلاغ من رواد الأهالي في شارع الهرم بالعثور على جثة متفحمة داخل صندوق القمامة، انتقل فريق ضباطق قسم الهرم إلي مكان البلاغ ، وتبين أن الجثة لرجل مطموس الملامح بسبب حرق جثته.

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تم تشكيل فريق بحث وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وحضر محقق النيابة، إلي مكان الواقعة وتم مناظرت الجثة، وتم عرضها على الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة، وطالب الأجهزة الأمنية بسرعة استكمال التحريات في الواقعة وضبط المتهمين.

قام فريق البحث بفحص الكاميرات المراقبة الموجودة بمسرح الجريمة، وتم مناقشة عدد من شهود عيان بالمنطقة التي عثر فيها علي جثة المجني عليه، تمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمين وتبين أن الزوجة وابنتها وخطيب بها وراء ارتكاب الجريمة.

وقالت التحريات، ان الكاميرات ورصدت تحركات المتهمين أثناء التخلص من الجثة في صندوق القمامة بشارع الهرم، بالقبض علي المتهمين المتهمين الثلاثة، وبمناقشة الزوجة المتهمة اعترفت أنها نفذت جريمة قتل زوجها بالاستعانة بابنته وخطيبها لسوء سلوك زوجها.

اغتصاب زوجي - صورة أرشيفية

واضاف الزوجة المتهمة في التحقيقات، " هو يستحق القتل والحرق فهو دائما يطارد ابنته وراودها عن نفسها ويتحرش بيها، وحاول أكثر من مرة إقامة علاقة اغتصابها بالقوة.. فقررنا قتله ونخلص منه ومن شره".

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المصرى اليوم

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