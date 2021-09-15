بينها موقعة ليفربول وميلان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

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في المجموعة الثالثة سيلتقي سبورتينغ لشبونة البرتغالي # أياكس الهولندي

تُستكمل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي انطلقت أمس الثلاثاء، بإقامة 8 مباريات.

وستكون مواجهة ليفربول وضيفه ميلان، في إطار منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا أتلتيكو مدريد وبورتو، من أبرز مباريات أمسية اليوم.

وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت مكة:

المجموعة الأولى

كلوب بروج البلجيكي # باريس سان جيرمان الفرنسي- الساعة 22:00

لايبزيغ الألماني # مانشستر سيتي الإنجليزي- الساعة 22:00

المجموعة الثانية

ليفربول الإنجليزي # ميلان الإيطالي- الساعة 22:00

أتلتيكو مدريد الإسباني # يورتو البرتغالي- الساعة 22:00

المجموعة الثالثة

بشكتاش التركي # بوروسيا دورتموند الألماني- الساعة 19:45

سبورتينغ لشبونة البرتغالي # أياكس الهولندي- الساعة 22:00

المجموعة الرابعة

شيريف تيراسبول المولدوفي # شاختيور دونيتسك- الساعة 19:45

إنتر ميلان الإيطالي # ريال مدريد الإسباني- الساعة 22:00.