بينها موقعة ليفربول وميلان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

تُستكمل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي انطلقت أمس الثلاثاء، بإقامة 8 مباريات.
وستكون مواجهة ليفربول وضيفه ميلان، في إطار منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا أتلتيكو مدريد وبورتو، من أبرز مباريات أمسية اليوم.
وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت مكة:
المجموعة الأولى
كلوب بروج البلجيكي # باريس سان جيرمان الفرنسي- الساعة 22:00
لايبزيغ الألماني # مانشستر سيتي الإنجليزي- الساعة 22:00
المجموعة الثانية
ليفربول الإنجليزي # ميلان الإيطالي- الساعة 22:00
أتلتيكو مدريد الإسباني # يورتو البرتغالي- الساعة 22:00
المجموعة الثالثة
بشكتاش التركي # بوروسيا دورتموند الألماني- الساعة 19:45
سبورتينغ لشبونة البرتغالي # أياكس الهولندي- الساعة 22:00
المجموعة الرابعة
شيريف تيراسبول المولدوفي # شاختيور دونيتسك- الساعة 19:45
إنتر ميلان الإيطالي # ريال مدريد الإسباني- الساعة 22:00.