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بينها موقعة ليفربول وميلان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

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بينها موقعة ليفربول وميلان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا بينها موقعة ليفربول وميلان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
في المجموعة الثالثة سيلتقي سبورتينغ لشبونة البرتغالي # أياكس الهولندي

بينها موقعة ليفربول وميلان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

تُستكمل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي انطلقت أمس الثلاثاء، بإقامة 8 مباريات.

وستكون مواجهة ليفربول وضيفه ميلان، في إطار منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا أتلتيكو مدريد وبورتو، من أبرز مباريات أمسية اليوم.

وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت مكة:

المجموعة الأولى

كلوب بروج البلجيكي # باريس سان جيرمان الفرنسي- الساعة 22:00

لايبزيغ الألماني # مانشستر سيتي الإنجليزي- الساعة 22:00

المجموعة الثانية

ليفربول الإنجليزي # ميلان الإيطالي- الساعة 22:00

أتلتيكو مدريد الإسباني # يورتو البرتغالي- الساعة 22:00

المجموعة الثالثة

بشكتاش التركي # بوروسيا دورتموند الألماني- الساعة 19:45

سبورتينغ لشبونة البرتغالي # أياكس الهولندي- الساعة 22:00

المجموعة الرابعة

شيريف تيراسبول المولدوفي # شاختيور دونيتسك- الساعة 19:45

إنتر ميلان الإيطالي # ريال مدريد الإسباني- الساعة 22:00.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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