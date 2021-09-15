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أمطار غزيرة على عسير.. والأرصاد: تؤدي إلى جريان السيول
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:53 صباحاً
أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:53 صباحاً
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:53 صباحاً
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:47 صباحاً
إقامة ٦ مشروعات تنموية في ٤ مراكز بالشرقية بتكلفة ٣٤ مليون جنيه
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:47 صباحاً
تعيين هدى المغربي سكرتيرًا مساعدًا لمحافظة الأقصر
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:47 صباحاً
ختام فعاليات دورة تدريب الأئمة بجامعة جنوب الوادي
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:47 صباحاً
سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:38 صباحاً
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:38 صباحاً
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 10:33 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
صور تبين اختبار كوريا الشمالية للصواريخ.. وكيم جونغ أون يعاود الظهور بجسد نحيل
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 15 سبتمبر 2021 09:05 صباحاً
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