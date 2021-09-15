أول تعليق من رونالدو بعد خسارة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

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أعرب النجم كريستيانو رونالدو عن عدم رضاه بعد خسارة فريقه مانشستر يونايتد أمام مضيفه يونج بويز السويسري، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكتب رونالدو على حسابه في موقع «تويتر»: «لم تكن النتيجة التي أردناها، ولكن حان الوقت الآن للتعافي جيدا والتركيز على المباراة التالية».

وأسقط يونج بويز ضيفه مانشستر يونايتد بهدف قاتل عبر البديل المهاجم الأمريكي جوردان سيباتشو، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليفوز 2-1، ويفسد فرحة رونالدو الذي كان قد سجل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 13.

وعانى يونايتد أمام أصحاب الأرض بعدما خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه آرون وان بيساكا في الشوط الأول من المباراة.

- تعليق رونالدو على حسابه عبر تويتر بعد خسارة مانشستر يونايتد يونج بويز في دوري أبطال أوروبا -