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"الواصل": تؤمن بأن الحل في اليمن وفق مبادرتها لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار

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"الواصل": السعودية تؤمن بأن الحل في اليمن وفق مبادرتها لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار "الواصل": تؤمن بأن الحل في اليمن وفق مبادرتها لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار
في كلمة ألقاها في جنيف خلال الإحاطة الشفوية لفريق الخبراء الإقليميين الدوليين

أكدت المملكة العربية أنها تؤمن بأن الحل في اليمن يجب أن يكون (يمنيًا ـ يمنيًا) بالدرجة الأولى، وفق المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن ضمنها مبادرة المملكة الأخيرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار، وليس عبر التدخلات المسيسة والتقارير المضللة التي تؤدي إلى تعميق الأزمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل خلال جلسة الحوار التفاعلي لمناقشة الإحاطة الشفوية لفريق الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن اليوم.

وشدد الدكتور الواصل في كلمته على موقف المملكة الرافض لولاية هذا الفريق وعدم اعتراف المملكة بما يصدر عنه من تقارير مسيسة، ومخرجات توصلوا إليها عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة.

وأشار إلى أن ممارسات الفريق وتقاريره تدل يقينًا على عدم الحياد، وأن المملكة تعرضت لهجمات صاروخية من قِبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت المواطنين والبنى التحتية الحيوية، إلا أن الفريق ذكر أن تلك الهجمات ذات طابع عسكري.

وتساءل في معرض مداخلته، هل الفريق برصده المنحاز لميليشيا ظلامية إرهابية انقلابية يسهم فعليًا في حل الأزمة اليمنية أم يشجع الميليشيات على الاستمرار في انقلابها؟ ولماذا يتجاهل الفريق الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 2216 في كل تقاريره؟.

وختم مندوب المملكة الدائم في جنيف مداخلته بالتشديد على أن الفريق لم يلتزم بولايته، متسائلاً كيف يمكن لفريق دولي أن يسمي قائد الانقلاب بقائد ثورة، داعيًا المجلس والمفوضة السامية لمساءلة الفريق عن ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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