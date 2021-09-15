محامي النقاز يكشف حقيقة إعارته بعد توقيعه للزمالك

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أكد أنيس بن ميم محامى الظهير الأيمن التونسي حمدى النقاز، المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن رغبة الطرفين تلاقت في العودة بعد الأزمة.

وقال أنيس بن ميم، في تصريحات تلفزيونية:«الزمالك تعاقد مع النقاز، لمدة 3 سنوات وقدم اللاعب تضحيات كبيرة من أجل العودة» مشيرًا إلى أن اللاعب تنازل عن شكواه ضد الزمالك في الفيفا بعد التعاقد مع الأبيض خاصة وان اللاعب سعيد بالعودة لناديه.

تابع أن فكرة إعارة اللاعب لنادى أخر غير مطروحة في ظل وجود حمزة المثلوثى، موضحا أنه لو كان يفكر في الإعارة لكان انضم لأى نادى بعيدا عن الزمالك.