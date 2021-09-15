قائمة الراحلين عن الأهلي 2021.. 9 لاعبين خارج التتش في الميركاتو بأوامر موسيماني

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الراحلين عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لموسم 2021- 2022، أصبح شبه محسوم خلال الفترة الحالية بعدما اتفق النادي الأهلي على رحيل 5 نجوم من صفوفه إلى نادي فيوتشر الصاعد حديثا لصفوف الدوري المصري الممتاز.

سعد سمير، كريم نيدفيد، محمد عبدالمنعم، مصطفى البدري، فارس طارق، جميعهم ينتقلون لصفوف نادي فيوتشر الصاعد حديثا لصفوف الدوري المصري الممتاز على سبيل الإعارة خاصة وأن نادي فيوتشر يحاول إثبات ذاته وتكرار تجربة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي فسخ تعاقده رسميا مع مروان محسن الذي اقترب بشدة أيضا من الانتقال لصفوف فيوتشر خاصة وأن المقابل المادي الذي سيحصل عليه مهاجم الأهلي السابق مرضي ماديا بالنسبة له عن العروض التي قدمت له من قبل المقاولون العرب أو الإسماعيلي.

الأهلي أنهى بشكل رسمي إعارة الثنائي أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة إلى صفوف نادي سموحة على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى إعارة وليد مصطفى لصفوف نادي الترسانة.