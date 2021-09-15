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النيابة العامة: للمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين

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النيابة العامة: للمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين النيابة العامة: للمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين
دون أن يمتد هذا الحظر إلى حق اتصال المتهم بوكيله أو محاميه

النيابة العامة: للمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين

أوضحت النيابة العامة أن من الحقوق والضمانات المكفولة للمتهم حال اقتضاء إجراءات العدالة الجزائية حظر اتصال المتهم بغيره ألا يزيد مجموع مدد الأوامر الصادرة من المحقق في هذا الشأن على ستين يومًا دون أن يمتد هذا الحظر إلى حق اتصال المتهم بوكيله أو محاميه.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على 60 يومًا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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